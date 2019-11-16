Otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-755 yolu Kızılcaören köyü mevkiinde meydana geldi. Burdur’dan Karabük’e bir yakınına ziyarete gelen Muzayin Tezcan (70) yönetimindeki 15 DM 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada, savrulan otomobildeki sürücü ile eşi Fetiye Tezcan (58), Ayşe Kayhan (34), Mehmet Arda Şenkal (14) ve Gökçe Kayhan (2) sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Muzayin Tezcan ve Fetiye Tezcan ile Ayşe Kayhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Mehmet Arda Şenkal, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Gökçe Kayhan ise kazayı görüp duran Murat Akgül tarafından otomobille Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Murat Akgül, koşarak kucağında kanlar içindeki Gökçe Kayhan’ı hastaneye yetiştirdi. Gökçe Kayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel kaza yerine gelerek bilgi aldı. Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cansız bedenleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DİĞER KIZLARINI ZİYARETE GİDİYORLARMIŞ

Karabük'te otomobilin bariyere çarptığı kazada ölen Muzayin Tezcan, eşi Fetiye Tezcan, kızı Ayşe Kayhan ve torunu Gökçe Kayhan'ın, birlikte, Tezcan çiftinin Karabük’te oturan diğer kızını ziyarete gittiği öğrenildi. Ailenin Burdur'da oturduğu, Ayşe Kayhan'ın Burdur Adliyesi'nde memur olduğu kaydedildi.

Aynı kazada yaralanan Mehmet Arda Şenkal’ın ise Tezcan çiftinin Burdur’da oturan en büyük kızının çocuğu olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren ailenin cenazesinin işlemlerinin ardından Burdur'da toprağa verilmesi bekleniyor. DHA