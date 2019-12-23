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Otomobil bariyerlere çarptı! Ölü ve yaralılar var

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

01:28 -
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Otomobil bariyerlere çarptı! Ölü ve yaralılar var

Burhan Doğan idaresindeki 59 TF 303 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Çörekçiler mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hayriye Doğan ve Zübeyde Bayhan yaralanırken, Bayram Doğan hayatını kaybetti.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ilgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Çankırı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA

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