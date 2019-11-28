Otomobil bariyerleri parçaladı

Kaza, saat 03.00 sularında Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydan istikametinde meydana geldi. Tuna K. yönetimindeki 34 E 0883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki bariyerlere çarptı.

ŞOFÖRÜN YANINDAKİ YOLCU YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan ve yaralanan Osman D, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bariyerlerin yola devrilmesi nedeniyle bir süre kontrollü geçişin sağlandığı yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü. (AA)