Otomobil kanala uçtu; uzman çavuş öldü, kız arkadaşı aranıyor

Kaza, dün akşam, ilçeye bağlı Yukarıbozkuyu köyü ile Osmaniye’ye bağlı Koçyurdu köyü arasındaki yolda meydana geldi. Uzman çavuş Ali Üstünel yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, sulama kanalına devrildi.

Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracı suyun içinden vinçle çıkardı. Otomobilde sürücü Ali Üstünel ve yanında olduğu belirtilen kız arkadaşına ulaşılamadı.

Bunun üzerine kanalın suyu kesildi. Bölgede geceden beri yapılan çalışmalar sonucu bu sabah Yalnızdut köyü yakınlarında, Üstünel’in cansız bedeni bulundu. Ali Üstünel’in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza sırasında araçta olduğu öne sürülen Ali Üstünel’in kız arkadaşı için başlatılan arama- kurtarma çalışması sürdürülüyor.

KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)