Otomobil site bahçesine uçtu

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Ege Mahallesi Dursun Akçam Sokak’ta meydana geldi. Kuveyt uyruklu Saleh Alqaffas yönetimindeki 09 AAE 770 otomobil yokuştan indiği sırada iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 5 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü.

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Kazada sürücü Alqaffas ile yanında ismi öğrenilemeyen kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA