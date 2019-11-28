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Otomobil süt tankerinin yakıt deposuna çarptı

Aydın'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobilin süt tankerine çarpması sonucu bir kişi öldü.

09:44 -
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Otomobil süt tankerinin yakıt deposuna çarptı

Kaza gece yarısı Karacasu-Tavas karayolunda meydana geldi. Murat K., idaresindeki 20 ZE 753 plakalı araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan 15 AJ 802 plakalı süt tankerine çarptı.

İTFAİYE YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Sürücü yaralı kurtulurken yan koltukta bulunan İbrahim M., olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. İbrahim M.’nin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı Murat K. ise Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Süt tankerinin lastiğindeki arıza yüzünden uzun süre emniyet şeridinde park halinde olduğu, şoförünün duba koyarak önlem aldığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Murat K.’nın ise alkollü olduğu iddia edildi. (İHA)

 

aydın Emniyet kaza otomobil süt
Son güncelleme: 10:03 28.11.2019
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