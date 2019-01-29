Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Otomobil TIR’a çarptı: Minik Efe öldü, babası yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, karşı şeride geçerek seyir halindeki TIR'a çarpan otomobilde bulunan Efe Önder (5) öldü, baba Adem Önder(42) yaralandı.

19:10 -
Haberler Gündem

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Adem Önder yönetimindeki 67 LK 919 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra kontrolden çıkarak yolun karşı tarafına geçti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. FOTO:AA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. FOTO:AA

Otomobil, karşı şeritte seyir halinde olan TIR’a çarparak durdu. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan Adem Önder ve oğlu Efe Önder, itfaiye tarafından kurtarıldı. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Efe Önder,  doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 19:15 29.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more