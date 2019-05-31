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Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi ise yaralandı

17:51 -
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Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 NL 252 plakalı otomobille bir iş makinesi, Erciş- Ağrı karayolu üzerindeki Kocapınar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE OTOMOBİLLE İŞ MAKİNESİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİRKEN, 6 KİŞİ İSE YARALANDI. FOTOĞRAFLAR:İHA

Kaza sonrası karayolu savaş alanına dönerken, otomobil içinde bulunan 8 kişi ile iş makinesi operatörü çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sevk edildi.

FOTOĞRAFLAR:İHA

Yaralılardan ismi öğrenilmeyen biri çocuk 2 kişi hastanede, biri ise hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Son güncelleme: android-time 18:33 31.05.2019
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