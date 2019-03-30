Oy kullanırken dikkat! Hangi durumlarda oy pusulası geçersiz sayılır?

31 Mart seçimlerinde oy nasıl kullanılır sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kullandıkları oyların geçersiz sayılmasını istemeyenler geçerli geçersiz örnek oy pusulalarını merak ediyor. Haberimizde bulunan bilgiler sayesinde oy pusulasını geçersiz ve geçerli sayan durumları öğrenebilirsiniz. İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler…

OY PUSULASINI GEÇERSİZ SAYACAK DURUMLAR

YSK Genelgesi'ne göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak;

— Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları

— Hiçbir yerine ‘evet' ya da ‘tercih' mührü basılmamış oy pusulaları.— Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

— Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış ‘tercih' veya ‘evet' mührü basılan oy pusulaları.— Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

— Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

— ‘Tercih' veya ‘evet' mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış oy pusulaları.

— Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

— Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.