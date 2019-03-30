Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? İşte oy verme saatleri…

31 Mart seçimleri için artık kısa bir süre kaldı. Yedi bölgede yaklaşık 57 milyon seçmenin oy kullacağı seçimlerde Oy kullanma işlemi saati değişiklik gösteriyor. YSK seçimlerde oy verme saatleri hakkında açıklama yaptı. Peki, oy verme saat kaçta başlayacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek? İşte oy verme saatleri…

31 MART SEÇİMLERİNDE OY VERME SAATLERİ

Saat 07:00 – 16:00 arasında oy kullanılacak iller;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

Bu illerimiz haricindeki bütün illerde oy verme işlemi saat 08:00 – 17:00 arasında gerçekleştirilecek.