Oy kullanma saatleri 31 Mart 2019: Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde saatlerin 07.00’ı göstermesiyle oy verme işlemi başladı. Oy kullanma saatleri bölgelere göre değişkenlik gösterdiği için bulunduğunuz ile göre oy verme saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı illerde oy kullanma saati 07.00’da başlarken bazı illerde de 08.00’da başladı. Peki oy verme işlemi saat kaçta bitiyor? İşte İstanbul, Ankara, İzmir illere göre oy kullanma saatleri…

OY KULLANMA SAATLERİ 31 MART 2019

Saat 07:00 – 16:00 arasında oy kullanılacak iller;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Bu illerimiz haricindeki bütün illerde oy verme işlemi saat 08:00 – 17:00 arasında gerçekleştirilecek.

EN AZ SEÇMEN BAYBURT’TA

Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerine göre, seçmenin yüzde 50,7’si kadın, yüzde 49,3’ü ise erkek. En fazla seçmen, 10 milyon 560 bin 963 ile İstanbul, en az seçmen ise 58 bin 562 ile Bayburt’ta bulunuyor.

Seçmen sayısının en fazla olduğu ilçe ise 680 bin 254 ile Ankara’nın Çankaya ilçesi. Çankaya’daki seçmen sayısı, ‘büyükşehir’ statüsündeki Erzurum (498 bin 253), Eskişehir (651 bin 356), Malatya (561 bin 708), Mardin (484 bin 284), Ordu (581 bin 352), Trabzon (594 bin 589) ve Van’ın (652 bin 878) da aralarında bulunduğu 58 ilin seçmen sayısından fazla.

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 12 partinin adayları ve bağımsız adaylar yarışacak. Seçimlere katılan partiler; AK Parti, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Demokratik Sol Parti (DSP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi (SP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Vatan Partisi

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