Oy kullanmamanın cezası var mı? 23 Haziran seçimlerinde oy kullanmama cezası ne kadar?

Bugün İstanbul sandık başına gidiyor. Bazı vatandaşlar oy kullanmama cezası konusunda detayları merak ediyor. 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinde oy kullanmamanın cezası var mı, ne kadar?

CEZA ÜCRETİ NETLEŞMEDİ

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir. 31 Mart seçimlerine ilişkin oy kullanmama cezası miktarı henüz belli değil. Yani vatandaşların oy kullanmamaları durumunda kaç TL ödeyecekleri netleşmedi.

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE KAÇ LİRA CEZA VERİLDİ?

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.

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