Oy kullanmamanın cezası var mı? 31 Mart seçimlerinde oy kullanma cezası ne kadar?

Vatandaşlar demokratik haklarını kullanmak için 31 Mart tarihinde sandık başına gidecek ve yerel yönetimler için destekledikleri adaylara oy verecek. Herhangi bir sebeple oy kullanmayacak olan ya da oy kullanmak istemeyenler için bir ceza da bulunuyor. Oy kullanmamanın cezası nedir? İşte merak edilenler…

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir. 31 Mart seçimlerine ilişkin oy kullanmama cezası miktarı henüz belli değil. Yani vatandaşların oy kullanmamaları durumunda kaç TL ödeyecekleri netleşmedi.

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE KAÇ LİRA CEZA VERİLDİ?

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.

YSK SEÇMEN SORGULAMA EKRANI

31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimler için yurtiçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı görebilirsiniz. E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra yukarıdaki link sizi ilgili sayfaya yönlendirecek.