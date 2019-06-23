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Oy kullanmaya bavuluyla geldi

Yenilenen İstanbul seçimleri için oy kullanma işlemeler devam ederken sandık başından ilginç görüntülerde gelmeye başladı. Seçimde oy kullanmak için tatilini erteleyen bir vatandaş sandık başına bavulu ile geldi.

11:04 -
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul’da oy verme işlemi devam ediyor. Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan Şair Nedim Ortaokulu'nda oy kullanmaya gelenler arasında, okula bavullarıyla gelenler dikkati çekti. Bu kişilerden biri olan Zeynep Sulopaşa, “Tatile gidebilirdim ama gitmedim oyumu kullandım. Vatandaşlık görevimi yaptım. Buradan tatile gideceğim” dedi.

Oy kullanmaya gelen bazı yaşlı seçmenlerin ise yürümekte zorluk çektiği görüldü. Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan bir görevli ise yürümekte zorluk çeken kişilere tekerlekli sandalye ile okul girişine kadar yardım etti.
İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 11:07 23.06.2019
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