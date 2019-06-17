Oy ve Ötesi teyit ettiği tutanakları seçim gecesi canlı yayımlayacak

Tutanaklar her zaman olduğu gibi seçim akşamı, “T3” yazılımı aracılığıyla, görsel veriden sayısal veriye dönüştürülecek. Tutanak fotoğrafında görülen veriler, gönüllüler tarafından sisteme işlenecek. Bir tutanak için 3 farklı gönüllü tarafından sisteme aynı sayısal veriler işlendiğinde o tutanak “teyit edilmiş tutanak” olarak sınıflandırılacak. Teyit edilen ve hatalı veri içermediğinden emin olunan tutanak seçim gecesi, seçim yasakları kalkar kalkmaz Oy ve Ötesi’nin internet sitesinden yayımlayacak. Oy ve Ötesi’ne kaç adet tutanak ulaştığı, ulaşan tutanaklardan kaçının teyit edildiği ve bu tutanakların toplam tutanak adedine oranı, akşam saatlerinden itibaren Oy ve Ötesi’nin internet sitesinden hem ilçe bazında dağılımı hem de İstanbul için toplamı gösterecek şekilde paylaşılacak. Böylelikle henüz Oy ve Ötesi’ne ulaşmayan ve Oy ve Ötesi’ne ulaşmakla birlikte henüz teyit edilmeyen tutanakların adedine ilişkin güncel durum da canlı olarak takip edilebilecek.

KUŞKULU TUTANAK

Oy kullandığı sandığın sonucunu şeffaflaştırmak isteyen seçmenler de oy kullandığı sandığa ait sonuç tutanağının fotoğrafını “T3 Tutanak Gönder” mobil uygulamasıyla Oy ve Ötesi’ne gönderebilecek. Tüm akıllı telefonlara indirilebilen ücretsiz mobil uygulama aracılığıyla Oy ve Ötesi’ne gönderilen tutanaklar, teyit edilir edilmez kamuoyuyla paylaşılacak. İstanbul seçiminin şeffaflığını önemseyen tüm vatandaşlar, 23 Haziran Pazar akşamı bilgisayarlarından tutanak kontrolü yaparak sürece katkı sağlayabilecek. Dileyen herkes seçim günü gönüllü olarak tutanak kontrolü yapabilecek. Tutanak kontrolü için Oy ve Ötesi’ne kayıt yapmak gerekmiyor.

Ne kadar çok sandığın tutanağı ulaştırılırsa seçimin o kadar şeffaflaştırabileceğini belirten ve hedefin İstanbul’daki tüm tutanakları teyit etmek olduğunu vurgulayan Oy ve Ötesi, tüm seçmenlere ücretsiz “T3 Tutanak Gönder” uygulamasını indirip seçim günü tutanak fotoğrafı göndermeleri ve “T3” sistemi aracılığıyla bilgisayar başında tutanak kontrolü yapmaları için çağrıda bulundu.