Oy ve Ötesi’nden ‘gönüllü olun’ çağrısı

Yerel seçimlerin, seçmenlerin gündelik yaşamına doğrudan etki ettiğini ve bu nedenle her seçim gibi bu seçimlerin de son derece önemli ve sahip çıkılmaya değer olduğunu ifade eden Oy ve Ötesi, herkesi sorumluluk alarak oyların takipçisi olmaya, kayıtsız kalmamaya davet etti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DÜZENLİYOR

Seçim günü uygulamalarının yasalara uygun şekilde gerçekleşmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan Oy ve Ötesi, seçimlerde görev almak isteyen gönüllüler için kapsamlı ve yüz yüze eğitimler düzenliyor. Dileyen gönüllüler, egitim.oyveotesi.org adresindeki çevrimiçi eğitim materyallerinden faydalanarak da seçim gününe dair eğitim alabiliyor.

ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMA

Önceki seçimlerde olduğu gibi herkese açık olan ücretsiz mobil uygulama “T3 Tutanak Gönder” sayesinde tüm vatandaşlar sandık sonuç tutanağı fotoğraflarını seçim günü Oy ve Ötesi'ne iletebilecek. Oy ve Ötesi, kendisine ulaşan tutanaklardaki sayısal verilerle açıklanan sonuçları “Türkiye Tutanak Teyit (T3)” sistemi aracılığıyla karşılaştırarak kontrol edecek.

KAYIT İÇİN YARIN SON GÜN

Oy ve Ötesi, gönüllü sandık gözlemcisi olmak isteyenleri oyveotesi.org adresine bekliyor. Gönüllü kayıtları 29 Mart Cuma gecesi 23.59'da kapanıyor.