Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Oy ve Ötesi’nden ‘gönüllü olun’ çağrısı

Oy ve Ötesi, 250 bini aşkın gönüllüsüyle 2014 yılından bu yana 8 seçimde sandık güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek seçmenler için tarafsız ve bağımsız şekilde sandık güvenliğini sağlamak amacıyla hâlâ çok sayıda gönüllüye ihtiyaç olduğunu belirten Oy ve Ötesi yetkilileri, seçmenlere gönüllü 'sandık gözlemcisi olma' çağrısı yaptı. Gönüllü kayıtları yarın gece sona eriyor.

11:24 -
Haberler Gündem
Oy ve Ötesi’nden ‘gönüllü olun’ çağrısı

Yerel seçimlerin, seçmenlerin gündelik yaşamına doğrudan etki ettiğini ve bu nedenle her seçim gibi bu seçimlerin de son derece önemli ve sahip çıkılmaya değer olduğunu ifade eden Oy ve Ötesi, herkesi sorumluluk alarak oyların takipçisi olmaya, kayıtsız kalmamaya davet etti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DÜZENLİYOR

Seçim günü uygulamalarının yasalara uygun şekilde gerçekleşmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan Oy ve Ötesi, seçimlerde görev almak isteyen gönüllüler için kapsamlı ve yüz yüze eğitimler düzenliyor. Dileyen gönüllüler, egitim.oyveotesi.org adresindeki çevrimiçi eğitim materyallerinden faydalanarak da seçim gününe dair eğitim alabiliyor.

ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMA

Önceki seçimlerde olduğu gibi herkese açık olan ücretsiz mobil uygulama “T3 Tutanak Gönder” sayesinde tüm vatandaşlar sandık sonuç tutanağı fotoğraflarını seçim günü Oy ve Ötesi'ne iletebilecek. Oy ve Ötesi, kendisine ulaşan tutanaklardaki sayısal verilerle açıklanan sonuçları “Türkiye Tutanak Teyit (T3)” sistemi aracılığıyla karşılaştırarak kontrol edecek.

KAYIT İÇİN YARIN SON GÜN

Oy ve Ötesi, gönüllü sandık gözlemcisi olmak isteyenleri oyveotesi.org adresine bekliyor. Gönüllü kayıtları 29 Mart Cuma gecesi 23.59'da kapanıyor.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 11:25 28.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more