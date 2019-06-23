Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İstanbul seçimi oy kullanma saatleri…

İstanbul’lu vatandaşlar iptal edilen 31 Mart sonuçlarının ardından bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçmek için sandık başına gidiyor. Peki, oy kullanma işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte İstanbul oy kullanma saatleri…

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Oy verme işlemi pazar günü saat 08:00’de başlayıp 17:00’da sona erecek.

OY KULLANIRKEN GEREKEN BELGELER NELER?

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).

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