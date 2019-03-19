Oy verme saatleri belli mi? Doğuda ve batıda oy verme saat kaçta başlayıp, bitecek?

Oy verme işlemleri YSK’nın ilan ettiği saatlerde gerçekleşecek. Vatandaşlık görevlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, oy verme işleminin başlayacağı ve biteceği saati merak ediyor.

DOĞU İLLERİNDE OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA?

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

İSTANBUL’DA VE DİĞER BATI İLLERDE OY VERME KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yukarıda sayılan doğu illerinin dışında kalan illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanacağınız sandıklar belirlenmiştir. Oy kullanacağınız sandık bilgilerine;

Nerede Oy Kullanacağım adresinden, Mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından, e-Devlet kapısından ulaşabilirsiniz.

KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?

Askıya çıkarılan listelerde 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 28 milyon 944 bin 306'sı kadın, 28 milyon 149 bin 679'u ise erkek. Peki seçimlerde ilk kez oy kullanacakların sayısı ne kadar olacak? Son 24 Haziran 2018 seçimlerinden bugüne toplam 1 milyon 2 bin 392 seçmen 18 yaşını doldurarak, seçimlerde oy kullanma hakkı elde etti. Bu rakam toplam seçmen sayısının 1.8'ine denk geliyor.