‘Oy vermeyene hizmet yok’ diyen AKP’li konuştu

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığı’na AK Parti’den 3. kez seçilen Osman Topaloğlu, sonuçların kesinleşmesi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından Bafra Adliye Sarayı'na giderek, Bafra İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Caner Koçak'ın elinden mazbatasını aldı.

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DUYGUSALLIKLA SÖYLENEN SÖZLER

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, daha sonra ilçe binasında basın toplantısı düzenledi. 19 Mayıs'ı bütün olarak kucaklamaya devam edeceğini dile getiren Topaloğlu, “Herkesin başkanı olacağız. 19 Mayıs’ın her köşesine hizmet etme yükümlüğümüz var. Seçim döneminde çalışmalarımızın neticesini aldık. Halk bizi seçti. Bundan sonra da hizmetlerimizle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Ardından da seçim gecesi yaptığı konuşmasında, “Oy veren en iyi hizmeti alacak vermeyen en son alacak” sözlerine açıklama getirerek, “Yılardır 3-4 tane mahallede bize söz verilmiş olmasına rağmen hiçbir şey değişmedi. Ama baktığınızda hizmetin en iyisini almışlar. Bir kırgınlığı dile getirdik. O gece duygusallıkla söylenmiş sözler. Bu kadar saptırılacağını düşünseydim söylemezdim. Şimdi bu sözlerimi saptırıyorlar” dedi.

ŞİRKETE MÜDÜR MÜ OLDUN?

19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'nun skandal sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, yazılı açıklama yaptı. Yaşar açıklamasında, “Siz şirketlerinize genel müdür mü seçildiniz? Vatandaşların hizmet alma hakkı eşittir. Bu ifadeler demokrasiye ters düşmüştür. Bizim Belediye Başkanı arkadaşlarımız oyun geldiği yere, oy çoğunluğuna bakmadan, insana insan için hizmet edecekler. Fakat 19 Mayıs Belediye Başkanının ifadeleri de İYİ Parti ile AK Parti'nin vatandaşa, hizmete, insana, emeğe bakış açısını açıkça gösteriyor! Topaloğlu'nun cümlelerinden utanç duydum. Bütün vatandaşlarımızı kucaklayan bir dil kullanmalıydı. Belediye Başkanı, sarf ettiği cümlelerle ayrıca suç da işlemiştir. Vatandaşlarımızdan derhal özür dilemelidir” diye belirtti.