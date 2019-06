Öykü Arin için ikinci kez ilik nakli süreci başladı! Haluk Levent’ten ziyaret

Geçen yıl İzmir’de lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin’in tedavisi, Medical Park Antalya Hastanesi’nde sürdürülüyor.

Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için ‘Öykü Arin’e Umut Ol, Donör Ol’ kampanyası başlattı. Binlerce kişi, minik Öykü Arin için bağışta bulundu ancak yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Bu zorlu süreçte doktorlar, Öykü Arin’in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu nakil kararı aldı.

Bunun üzerine 11 Nisan’da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan’da ise anne Eylem Şen Yazıcı’dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi. Doktorları, 27 Mayıs’ta yaptıkları testlerde, Öykü Arin’e nakledilen iliğin tutmadığını, yeniden nakil sürecinin başladığını açıkladı.

BABADAN NAKİL BUGÜN YAPILACAK

Öykü Arin’e yüzde 100 uyumlu kök hücre bulunamadığı için baba Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu nakil kararı alındı. Çağdaş Yazıcı’dan hücre toplama işleminin ilki dün gerçekleştirildi. Yazıcı’dan bugün de hücre toplama yapılacak. Toplanan hücrelerin bugün Öykü Arin’e nakledilmesi bekleniyor. Naklin ardından 10 gün boyunca süreç takip edilecek.

Öykü Arin’in nakil süreci hakkında bilgi veren Çağdaş Yazıcı, “Kök hücre toplama işlemi halen devam ediyor. Kök hücreler toplanınca işlem görecek, ardından Öykü Arin’e nakledilecek. Sonra da bekleyeceğiz” dedi.

ÖYKÜ’NÜN YAPILACAKLAR LİSTESİ

Baba Çağdaş Yazıcı, Öykü Arin’in yapılacaklar listesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Listede yer alan maddeler şöyle:

“Babamdan kök hücre toplanacak. Ben fazla inat etmeyeceğim, onları iliklerime yerleştirip çalıştıracağım. Babamın pasaportu geri alınacak. Önce Disneyland’a, sonra Legoland’a gidilecek.”

‘BU SEFER BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Babası Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu nakil işlemi başlatılan Öykü Arin’in annesi Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından son durumla ilgili açıklamada bulundu. Öykü’nün ikinci nakil sürecinin başladığını, babadan yarı uyumlu nakil olacağını aktaran Eylem Şen Yazıcı, şöyle dedi:

“Yaklaşık 55 gündür hastanede steril bir odada kaldık. Birinci nakil süreci başarıya ulaşmadı. Hâlâ uygun donör bulunamadığı için yine yarı uyumlu olmak zorunda kaldı. Bu sefer başarılı olacağını düşünüyorum. Eğer başarılı olmazsa üçüncü yabancı biri olması şart. Bizim uyumlu yabancı birinden donör bulma ihtimali daha da güçlü bir şey olarak karşımıza çıkmış durumda. O yüzden herkese donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin. Aynı zamanda biz iki ayda 150 bin donöre ulaştık. Bunların 100 bine yakını henüz çalışılmadı. Sağlık Bakanlığı’nın bunları bir an önce çalışmasını bekliyoruz. Aslına bakarsanız bu sistemin çoktan kurulmuş olması gerekirdi. Almanya’da 7 milyon kök hücre donörü var. Türkiye’de bu sayı 350 bin. Bu rakam çok düşük. Kim bilir kaç çocuk bu yüzden hayatını sürdüremedi. O yüzden aslında bizim talebimiz bir lütuf değil, mecburiyettir. Çok sayıda bekleyen anne-çocuk olduğunu biliyorum. Sadece çocuklar değil her yaştan herkesin başına gelebilen bir şey lösemi ve çok yaygın. Sizin de başınıza gelebilir. Buna hepimizin ihtiyacı var. O yüzden her yıl 100-150 bin kişiye ulaşmak değil, bir an önce 80 milyonluk ihtiyacı olan bu ülkenin 4 milyon sayısına bir an önce ulaşmak üzere çalışma yürütülmeli. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı. Bütün yetkilileri görevini yapmaya davet ediyorum. Umut olun, donör olun, asla vazgeçmeyin. Belki de bu sisten çoktan kurulmuş olsaydı biz bütün bunları yaşamamış olacaktık. Daha ilk baştan uyumlu birini bulacaktık ve çoktan sağlığına kavuşmuş olacaktı.”

HALUK LEVENT’TEN ZİYARET

Yazıcı Ailesi’ni, ilik nakli öncesinde sanatçı Haluk Levent ziyaret etti. Daha önce de birkaç kez ziyarete gelen Levent, odaya girişinde ise ‘Deniz Üstü Köpürür’ adlı türküyü seslendirdi. Sanatçı daha sonra sosyal medya hesabından, ziyaretinin fotoğrafıyla birlikte, “Öykü Arin yavrumuza söz vermiştik, hastanede yanında olacağız diye. Bugün önemli bir gün onun için. Bugün babadan kök hücre alınacak. Umudumuzsun Öykü” notunu paylaştı.

DHA