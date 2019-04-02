Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Oyların yüzde yüzünü aldı! 11 oyla muhtar oldu…

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Çandır köyünde Mehmet Öztürk, köyde kullanılan oyların tamamı olan 11 oyu alarak muhtar oldu. Sadece 15 seçmeni bulunan köyde, 11 kişi oy kullanırken tek muhtar adayı olan Öztürk yeniden muhtar seçildi.

Tamer YAVUZ / Edirne
12:53 -
Haberler Gündem
Oyların yüzde yüzünü aldı! 11 oyla muhtar oldu…

17 kişinin yaşadığı Edirne’nin Çandır köyünde, 15 seçmenin 11'i oy kullandı. Oyların tamamını köyün mevcut muhtarı Mehmet Öztürk aldı.  Köyün tarihinde asfalt yol ve çeşme suyuyla hiç tanışmadığını, şebeke içme suyu çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Öztürk, köyü için hizmet etmeye devam edeceği sözünü verdi. Kısa sürede köyün şebeke suyuna kavuşacağını belirten Öztürk, köy yollarının da kısa sürede yapılacağını vadetti.

Okulu, camisi ve asfalt yolu bulunmayan 17 kişilik köyde, vatandaşlar hayvancılıkla yaşamını sürdürüyor.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more