Oyların yüzde yüzünü aldı! 11 oyla muhtar oldu…

17 kişinin yaşadığı Edirne’nin Çandır köyünde, 15 seçmenin 11'i oy kullandı. Oyların tamamını köyün mevcut muhtarı Mehmet Öztürk aldı. Köyün tarihinde asfalt yol ve çeşme suyuyla hiç tanışmadığını, şebeke içme suyu çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Öztürk, köyü için hizmet etmeye devam edeceği sözünü verdi. Kısa sürede köyün şebeke suyuna kavuşacağını belirten Öztürk, köy yollarının da kısa sürede yapılacağını vadetti.

Okulu, camisi ve asfalt yolu bulunmayan 17 kişilik köyde, vatandaşlar hayvancılıkla yaşamını sürdürüyor.