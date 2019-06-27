Öyle bir halt yediniz ki kapattığınız yolda 10 km kapatmadığınız yolda  8 km kuyruk var

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İlgili Haber İstanbul'da 'bakım ve onarım' çilesi! Yazın, yayınlayalım İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki onarım bugün başladı, hem de ne başlamak! İstanbullu perişan. 11:30'da işine hâlâ gidemeyenler var. sozcu.com.tr'ye şikayetlerini yazarak, yetkililere duyurmaya çalışan vatandaşlar, mesajlarında çözümler öneriyor, akıl veriyor ve bu onarımı planlayan devlet yetkililerine sorular soruyor. Gelen yoğun sorulardan biri de, 'Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinden ötürü İstanbul'un cezalandırıldığı' yönündeydi. İşte o şikayetlerden bazıları...