Öyle bir halt yediniz ki kapattığınız yolda 10 km kapatmadığınız yolda  8 km kuyruk var

İstanbulluların bir çoğunun kullandığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki asfalt çalışması nedeniyle Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’nda kilometrelerce uzunlukta trafik yoğunluğu oluştu. Avrupa Yakası’nda saat 14.50 itibariyle yüzde 42 trafik yoğunluğunda oluşan kuyruk yaklaşık 10 kilometreyi buldu. Trafik Avrupa Yakası’nda Hasdal’dan başlayıp FSM köprü ortasına kadar sürdü.
Anadolu Yakası’nda da durum aynıydı. Anadolu Yakası’ndan FSM’yi kullanarak Avrupa yönüne geçmek isteyenlerin oluşturduğu trafik yine aynı saatlerde uzadıkça uzadı. Saat 14.52 itibariyle Avrupa yönünde yüzde 44 yoğunlukta araç kuyruğu 8 kilometreyi buldu.
Öte yandan FSM trafiğinden kurtulmak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yönelenler burada da uzun kuyrukları beklemek zorunda kaldı. 15 Temmuz şehitler Köprüsü’nde de trafik iki yönde de uzadıkça uzadı. Avrasya Tüneli’ni kullanmak isteyen sürücüler de Yenikapı’da beklemek zorunda kalıyor. Anadolu Yakası’nda Kadıköy E-5’ten başlayan trafik Ankara yönünde Küçükyalı’yı geçene dek sürüyor.