Oyna Kazan ipucu 11 Nisan: Bodrum’un eski adı ne? Oyna Kazan kopya sorusu yayınlandı…

Oyna Kazan ipucu sorusu yayınlandı ve 11 Nisan tarihli Oyna Kazan kopya ya da diğer adıyla ipucu sorusunun cevabı belli oldu. İpucu sorusunda sorulan Bodrum’un eski adı nedir?

OYNA KAZAN İPUCU: BORDUM’UN ESKİ ADI NEDİR?

Bodrum’un antik çağdaki adı ‘Halikarnassos’dur. Türkçe ‘Halikarnas’ olarak okunmuştur. Aziz Petrus Kalesi (Castle of St. Peter) adı verilen kale ile birlikte şehrin Aziz Petrus’a adanmasıyla şehre ‘Petrium’ adı verilmiştir. Bu isim zaman içerisinde önce ‘petrum’ sonra ‘potrum’ ve en sonunda ‘Bodrum’ olarak söylenir olmuştur. Bodrum, Muğla’nın 13 ilçesinden birisidir. İlçe günümüzde önemli bir turizm merkezi olması ile anılmaktadır ki bunda Bodrum’un kendine has bazı özellikleri olması etkilidir. Bodrum sadece Türkiye’de değil dünyada da turizm açısından bilinen bir ilçedir. Nüfus açısından il genelinde Menteşe ve Fethiye’yi geçerek en büyük ilçe unvanına sahip olmuştur.