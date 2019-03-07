7 Mart Oyna Kazan kopya sorusu ipucu cevabı ne? Oyna Kazan ipucu | kopya geldi!

Oyna Kazan’da ipucu sorusu yayınlandı. Tüm dünyada sevilen bir dizi olan Sherlock’tan bir kare yayınlanırken, açıklama olarak da günün ipucu sorusunun diziyle değil başrolüyle ilgili olduğu belirtildi. İşte Oyna Kazan ipucu yani kopya sorusu ve detaylar…

OYNA KAZAN İPUCU: SHERLOCK DİZİSİNİN BAŞROLÜNDE KİM VAR?



Dizinin başrol oyuncusu Benedict Timothy Carlton Cumberbatch‘tir.

Sherlock, Mark Gatiss tarafından televizyon için geliştirilen Sir Arthur Conan Doyle’ın aynı adı taşıyan romanlarına dayalı Britanya televizyon dizisidir. Dizinin 90 dakikalık ilk bölümü 25 Temmuz 2010 günü BBC One televizyon kanalında, “Mini-Dizi” olarak yayınlanmaya başladı. Ancak gördüğü büyük ilgi sonucunda diziye devam edilmesine karar verildi. Dizinin 2. sezonu 1 Ocak 2012’de başladı. 15 Ocak 2012’de yayınlanan 6. bölüm ise 2. sezonun final bölümü olarak seyirciyle buluştu. Dizinin en son 4. sezonu yayınlanmıştır. 5. sezon onayı verilmiştir.

BENEDİCT CUMBERBATCH KİMDİR?

Benedict Timothy Carlton Cumberbatch CBE (d. 19 Temmuz 1976, Londra), İngiliz dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu. Cumberbatch Manchester Üniversitesi’nden mezun oldu ve eğitimine Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisinde devam ederek, Klasik Oyunculukta Yüksek Lisans kazandı.

Cumberbatch 2004 yılında Hawking adlı televizyon filminde Stephen Hawking’i oynadı. 2010 yılından beri Sherlock dizisinde Sherlock Holmes’i oynamaktadır. Sinemada, 2006’da Amazing Grace filminde, Genç William Pitt, 2013’te Bilinmeze Doğru: Star Trek filminde Khan, 12 Yıllık Esaret filmimde, William Prens Ford, Wikileaks: Beşinci Kuvvet filminde, Julian Assange ve Enigma filminde, Alan Turing rolleriyle başrol oynadı. 2012’den 2014’e kadar, ses ve hareket yakalama yoluyla, Hobbit film serisinde Smaug ve Necromancer karakterlerini oynadı. 2016 yılında Doktor Strange filminde Dr. Stephen Strange karakterini oynadı.