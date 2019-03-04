Oyna Kazan kopya: Bohemian Rapsody filminde Freddie Mercury’u canlandıran kimdir?

Oyna Kazan için kısa bir süre kaldı. 4 Mart günü saat 20:00’de başlayacak Oyna Kazan kopya paylaştı. İnstagram sayfasında paylaşılan soruda Bohemian Rapsody ve Freddie Mercury ismi geçiyor. Son dönemde sinemaya damgasını vuran Bohemian Rapsody filminden gelmesi beklenen sorusunun Freddie Mercury’ı kimin canlandırdığı sorulabilir. Peki, Bohemian Rapsody filminde Freddie Mercury’u kim canlandırdı?

OYNA KAZAN KOPYA (4 MART)

Bohemian Rhapsody, Queen grubuna, müziklerine, klişelere meydan okuyan ve kuralları yıkarak dünyanın en sevilen sanatçılarından biri haline gelen ikonik solistlerine bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Bohemian Rapsody filminde Freddie Mercury’u Rami Malek canlandırıyor.

BOHEMİAN RHAPSODY KONUSU

Film, Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury’nin Londra’nın Wembley Stadı’nda gerçekleşen unutulmaz 1985 Live Aid konserine giden yıllarını konu ediyor.

Filmin prodüksiyon sürecinde yönetmen Bryan Singer, disiplinsiz hareketlerinden dolayı yönetmenlikten azledildi ve yerini Dexter Fletcher aldı. Ancak Amerikan Yönetmenler Birliği kurallarına göre filmlerde tek bir yönetmen adı verilmesi gerektiğinden Bryan Singer’ın adı yönetmen olarak filmde gösterildi.