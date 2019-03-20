Oyna Kazan kopya sorusu: Bob Marley’in gerçek adı nedir? (Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı)

20 Mart öğlen Oyna Kazan yarışmasının ipucu / kopya sorusu Bob Marley’in gerçek adı oldu. Jamaikalı raggee sanatçısı Bob Marley’in gerçek ismi ne? Haberimizden Oyna Kazan ipucu yani kopya sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

BOB MARLEY’İN GERÇEK ADI NE?

CEVAP: Robert Nesta Marley



BOB MARLEY KİMDİR?

Bob Marley, 130’un üzerinde plağı, yüzlerce şarkısı bulunan bir reggae efsanesi olarak kabul edilir.

5 yaşındayken, annesi Kingston’a taşınmaya karar vermiş ve orada Bob ve ailesi, yaşamı boyunca Bob’un en iyi arkadaşlarından biri olan Bunny Livingston ve ailesi ile birlikte yaşamışlar. Bob ve Bunny, o yıllardan beri müzik ile uğraşmışlar.

Bob Marley, reggae müziğinin sadece Jamaika sınırları içerisinde kalmasından ziyade, onu bütün dünyaya duyuran en önemli isimlerden biridir. Büyük bir kesim tarafından bu tür müziğin kralı olarak ifade edilen Bob Marley, söz yazarı, şarkıcı ve gitaristtir. Profesyonel anlamda müziğe The Wailers grubu ile başlamıştır.