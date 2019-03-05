Oyna Kazan kopya sorusu! Tost ve ayran ikilisiyle meşhur olan yerler nereler? İşte Oyna Kazan kopya cevabı…

Oyna Kazan yarışmasının kopya sorusu yarışmayı yakından takip edenler tarafından merakla bekleniyordu ve yayınlandı. Oyna Kazan yarışmasının kopya sorusu bugün şu şekilde: Tost ve ayran ikilisiyle meşhur olan yerler var mı önerebileceğiniz? Oyna Kazan kopya sorusunun cevabı haberimizin devamında…

TOST VE AYRANIYLA MEŞHUR OLAN YERLER NERESİ?

AYVALIK TOSTU; Ayvalık tostu, tadını büyükçe kesilen özel ekmeğinden alan bir yiyecek. Tadını özel unundan almaktadır. Ekmeği fırından ayrıca alınabilir, bozulmaya karşı dayanıksızdır. Buzdolabında muhafaza edilmelidir. Genellikle sosis, sucuk, kaşar, turşu, mayonez, ketçap malzemeli karışık olanı tercih edilir, malzemesinin bol olması belirgin özelliklerindendir. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin bilinen yöresel bir ürünüdür.

SUSURLUK AYRANI; Susurluk ayranı, Balıkesir’in Susurluk ilçesine özgü, yapımı ve tadı klasik ayrana göre farklılık gösteren Türk mutfağına ait bir çeşit yöresel içecektir. 1950’li yıllarda meşhur olmaya başlamıştır. Susurluk ayranı, küçük bir elektrikli motor ile kabından çekilerek, ince bir boru yoluyla yüksekten tekrar kabına boşaltılır. Bu devirdaim sürecinde ayranın yağı, ayran üzerinde köpük oluşturur. Ayrıca tuz miktarı da daha azdır.