Oyna Kazan kopyası: 38. İstanbul Film Festivali, hangi ünlü yönetmeni ölümünün 20. yılında özel bir bölümle anacaktır?

1 Nisan Pazartesi akşamı saat 21.30’da oyunseverlerle buluşacak olan Oyna Kazan kopya sorusunu yayınladı. 21.30 Editör Kıyağı: 38. İstanbul Film Festivali, hangi ünlü yönetmeni ölümünün 20. yılında özel bir bölümle anacaktır?

OYNA KAZAN KOPYASININ YANITI: STANLEY KUBRİCK

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali’ne geri sayım başladı. Festival, dünya sinemasının efsane yönetmenlerinden Stanley Kubrick’i, ölümünün 20. yıldönümünde özel bir bölümle anacak.

38. İstanbul Film Festivali’nin özel bölümlerinden ‘Başyapıt Fabrikası: Kubrick', dünya sinemasını ve çağdaş sinemacıları derinden etkileyen bu benzersiz yönetmenin filmlerini yeniden beyazperdeye taşıyor. Kubrick’in yönettiği 13 uzun metrajlı filmin yenilenmiş kopyalarından gösterileceği seçki, yönetmenin filmografisini bir bütünlük içinde sunuyor.