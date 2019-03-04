Oyna Kazan’da kopya sorusu geldi! İpucu Cem Karaca’nın kitapları oldu? (4 Mart)

Her gün İnstagram sayfasında kopya sorusu paylaşan Oyna Kazan kullanacılara böylelikle ufak ipucular veriyor. Bugün yani 4 Mart’ta Oyna Kazan kopya sorusu Cem Karaca’nın kitapları oldu. İşte Cem Karaca’nın kitapları nelerdir sorusunun yanıtı….

CEM KARACA’NIN KİTAPLARI NELERDİR?

CEVAP: Allah Yar, Gazal, Fani Rübai, Döndümse Vatanıma Döndüm

CEM KARACA KİMDİR?

Anadolu rock müziğinin kurucularından usta sanatçı Cem Karaca bütün yurtta rahmetle anılıyor. Muhtar Cem Karaca (d. 5 Nisan 1945; İstanbul – ö. 8 Şubat 2004; İstanbul), Türk rock müziği sanatçısı, besteci, tiyatrocu, sinema oyuncusu. Birçok grupla (Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Dervişan) çalışmış, kurucu ve yöneticisi olmuş, güçlü bir rock kültü yaratılmasında öncülerden oldu.