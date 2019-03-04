Oyna Kazan’da kopya sorusu geldi! İpucu Cem Karaca’nın kitapları oldu? (4 Mart)

Her gün İnstagram sayfasında kopya sorusu paylaşan Oyna Kazan kullanacılara böylelikle ufak ipucular veriyor. Bugün yani 4 Mart’ta Oyna Kazan kopya sorusu Cem Karaca’nın kitapları oldu. İşte Cem Karaca’nın kitapları nelerdir sorusunun yanıtı….
CEM KARACA’NIN KİTAPLARI NELERDİR?
CEVAP: Allah Yar, Gazal, Fani Rübai, Döndümse Vatanıma Döndüm
CEM KARACA KİMDİR?
Anadolu rock müziğinin kurucularından usta sanatçı Cem Karaca bütün yurtta rahmetle anılıyor. Muhtar Cem Karaca (d. 5 Nisan 1945; İstanbul – ö. 8 Şubat 2004; İstanbul), Türk rock müziği sanatçısı, besteci, tiyatrocu, sinema oyuncusu. Birçok grupla (Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Dervişan) çalışmış, kurucu ve yöneticisi olmuş, güçlü bir rock kültü yaratılmasında öncülerden oldu.
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.