Diyanet “Halk yanlış anlar” dedi izin vermedi! | Son dakika haberleri

Aksaray Müftülüğü, sevenlerinin camide 40 mevlidi okutmasını yasakladı. Müftülük, kararına gerekçe olarak Diyanet'in, “Camilerde propaganda yapılamayacağı” talimatını gösterdi. “Halk yanlış anlar” dedi.

Seçime kısa bir süre kala camilerde siyasi propaganda tam gaz sürerken, Aksaray Müftülüğü, 13 Şubat'ta hayatını kaybeden ‘Ozan Arif' mahlaslı halk ozanı Arif Şirin'in mevlidine izin vermedi.

Ozan Arif'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle mevlit okutulmak istendi. Bunun için de Aksaray İl Müftülüğü'ne başvuruldu. Ancak müftülük, hem Diyanet Kanunu'nun “din görevlilerinin, herhangi bir siyasi parti için siyaset yapamayacağı” yönündeki maddesini hem de Diyanet'in kendilerine gönderdiği talimatı gerekçe gösterip yasak koydu. 40 mevlidi okunması talebinin İYİ Parti'den geldiği öğrenildi. Mevlit, gelen tepkiler üzerine dün bir pastanede okundu. Mevlit için valilikten iznin son dakikada alındığı öğrenildi.

DİYANET'TEN TALİMAT

Müftü Cemalettin Bal imzalı yasak kararında, şöyle denildi: “Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gönderilen Mahalli İdareler Seçim Yasakları konulu yazılı talimatta ‘Müftülük hizmet binalarında, Kuran kurslarında, camilerde, bunların altında, bitişiğinde veya müştemilatı sayılan yerlerde siyaset ve şahsiyet yapılmaması, iç ve dış politikalara girilmemesi, ima yoluyla da olsa, herhangi bir siyasi parti veya zümrenin lehine veya aleyhine olabilecek konuşmalardan, yanlış anlama ve yorumlara sebebiyet verebilecek davranış, etkinlik ve faaliyetlerden sakınılması' bildirilmektedir. Bu itibarla 24 Mart 2019'da Ulu Cami'de mevlit programının icra edilmesi uygun görülmemiştir.”

Müftülük yetkilileri SÖZCÜ'ye yaptıkları açıklamada“O karar, Valilik ve Diyanet'in talimatıyla verildi” ifadesini kullandı. Ozanın oğlu Mehmet Alp Şirin, skandal karara sert tepki gösterdi.

Skandal karara aileden sert tepki

Ozan Arif'in oğlu Mehmet Alp Şirin, skandal yasağa sosyal medya hesabında şu tepkiyi gösterdi:

“Müftü Efendi ya yanlış anlamış ya da bazı temel bilgilerden bihaber. Bizim dinimizde dünyevi meşgalelerin ahiretle alakası yoktur. Ne siyaset konuşuruz, ne slogan atarız, ne siyasi içerikli pankart asarız, ne de parti amblemli şeker, lokum veya çay dağıtırız. Bu kanunu, hayatında doğrudan veya dolaylı siyasetle uğraşmış herkese uygulamaya kalkarsanız memlekette mevlidini okuyabileceğiniz kimse kalmaz.”