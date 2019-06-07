Son dakika… Özdil’den İmamoğlu ve Yıldırım’a program önerisi!

İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ‘ortak TV programı yapacak mısınız?’ sorusuna AKP’li Yıldırım, “Kesin tabi. Prensip olarak olur dedik. Arkadaşlarımız her iki partiden de detayları konuşuyor” demişti. Programın hangi kanalda ve kim tarafından sunulacağı merak edilirken SÖZCÜ’nün usta kalemi Yılmaz Özdil’den dikkat çeken bir teklif geldi.

İLGİLİ HABER Yıldırım, İmamoğlu ile TV programına 'kesin' çıkacak!

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özdil, “Ekrem İmamoğlu’yla Binali Yıldırım tartışmasını yalaka gazeteciler yönetmesin… İstanbul konuşulacak, iktidarın yüreği yetiyorsa, Kadir Topbaş, Ali Müfit Gürtuna, Nurettin Sözen ve Bedrettin Dalan sorsun, adaylar cevaplasın” ifadelerini kullandı.