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Son dakika… Özdil’den İmamoğlu ve Yıldırım’a program önerisi!

İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın birlikte katılacağı program merakla beklenirken SÖZCÜ'nün usta kalemi Yılmaz Özdil'den dikkat çeken bir teklif geldi.

18:55 -
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Son dakika… Özdil’den İmamoğlu ve Yıldırım’a program önerisi!

İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ‘ortak TV programı yapacak mısınız?’ sorusuna AKP’li Yıldırım, “Kesin tabi. Prensip olarak olur dedik. Arkadaşlarımız her iki partiden de detayları konuşuyor” demişti. Programın hangi kanalda ve kim tarafından sunulacağı merak edilirken SÖZCÜ’nün usta kalemi Yılmaz Özdil’den dikkat çeken bir teklif geldi.

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Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özdil, “Ekrem İmamoğlu’yla Binali Yıldırım tartışmasını yalaka gazeteciler yönetmesin… İstanbul konuşulacak, iktidarın yüreği yetiyorsa, Kadir Topbaş, Ali Müfit Gürtuna, Nurettin Sözen ve Bedrettin Dalan sorsun, adaylar cevaplasın” ifadelerini kullandı.

 

Son güncelleme: android-time 18:57 07.06.2019
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