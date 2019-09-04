Özel harekat polisinden acı haber! Hastanede öldü

Olay, akşam saatlerinde Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli polis Levent Engin, serinlemek için girdiği denizde, boğulma tehlikesi geçirdi.

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Kıyıdaki cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılıp kalp masajı yapılan Engin, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan Engin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Engin’in, 2 gün önce de babasının hayatını kaybettiği öğrenildi. DHA