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Özel harekat polisinden acı haber! Hastanede öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Levent Engin (50), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

23:00 -
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Özel harekat polisinden acı haber! Hastanede öldü

Olay, akşam saatlerinde Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli polis Levent Engin, serinlemek için girdiği denizde, boğulma tehlikesi geçirdi.

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Kıyıdaki cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılıp kalp masajı yapılan Engin, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan Engin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Engin’in, 2 gün önce de babasının hayatını kaybettiği öğrenildi. DHA

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