Özel Harekat polislerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Olay öğle saatlerinde Hakkari’nin Küçük Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Özel Harekat polislerini taşıyan minibüs, bilinmeyen bir sebeple altı metre yükseklikteki istinat duvarından şarampole yuvarlandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kazada yaralanan üç polis memuru, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıları hastanede ziyaret eden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, “Özel Harekat görevlilerimiz şehir merkezine inerken, aracın kayması sonucu trafik kazası yaptılar. Üç arkadaşımız hafif yaralı. Hayati tehlikeleri bulunmuyor” dedi. (İHA)