‘Özel Harekat’tan nefes kesen tatbikat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nün yılsonu tatbikatı Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu eğitim alanında 29 Kasım ila 3 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 376 görevlinin katıldı. Tatbikatın ilk 4 günü basına kapalı olarak gerçekleşti. Basına kapalı olan bölümde; Deniz araçlarına yönelik olabilecek eylemlere karşı rehine kurtarma, Uçak kaçırma rehine kurtarma ve Metro raylı sistemler operasyon tatbikatı senaryoları gerçekleştirildi.

MUSTAFA ÇALIŞKAN DA İZLEDİ

Basına açık olan son günde ise “Havadan takip edilen bir araçtaki suçluların aracı bırakarak ormanlık alana kaçması sonucu iz takibi ve yakalama” operasyonu gerçekleştirildi. Tatbikatı İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'da izledi. Sikorsky tipi helikopterle alana gelen Çalışkan, Özel Hareket Şube Müdürlüğü görevlilerinden bilgi aldı.

EĞİTİMLİ KÖPEK KULLANILDI

Başarılı geçen ormanda suçlu yakalama tatbikatı sonrasında, eğitim ve açık atış alınana geçilerek, bıçaklı saldırılara karşı müdahale teknikleri gösterildi. Hazırlanan senaryolar gereği, bir minibüsü durduran ekipler, eğitimli köpekle müdahalede bulundu. Ardından ise otobüste rehin alınan bir kişinin kurtarılması senaryosu tatbik edildi.

SANİYELER İÇERİSİNDE OTOBÜSE GİRİLDİ

Saniyeler içerisinde otobüse giren ekipler, şüphelileri etkisiz hale getirirken, arkadaşlarının omuzuna çıkan iki polis ise eller tetikte önlem aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı tatbikat, keskin nişancı, zırhlı araçlar ve helikopterden yapılan atışla son buldu.

KİCK BOKS DÜNYA İKİNCİSİ

Tatbikatı İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da yardımcılarıyla birlikte izledi. Antalya'da düzenlenen Wako Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 63 kiloda dünya şampiyonu olan İstanbul Özel Hareket Şube Müdürlüğü personeli Nurettin Dilber'i tebrik ederek hediye verdi.

‘TATBİKAT BAŞARILIYDI'

Mustafa Çalışkan ödül sonrası yaptığı konuşmada, yapılan tatbikatlarla ilgili bilgi verdi. Yıl boyu aralıksız yapılan eğitimlerin devam ettiğini belirten Çalışkan, tatbikatın başarısına vurgu yaptı. Eğitime katılan personelle ilgili de “Bu arkadaşlar Afrin'de Güneydoğu'da nerede görev verilirse yapar” deyin Mustafa Çalışkan, özel hareket personeliyle fotoğraf çektirdi. Katılımcılar arasında Afrin'ne düzenlenen “Zeytindalı operasyonuna” katılanlar olduğu da öğrenildi.