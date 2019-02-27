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Özgür Gündem davasında üç isme ceza istendi

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nde "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak birer günlüğüne gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapan Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı, yazar Ahmet Nesin ve gazeteci Erol Önderoğlu'nun 7 yıl altı aya kadar hapsi istendi.

Ümit TÜRK
15:43 -
Haberler Gündem
Özgür Gündem davasında üç isme ceza istendi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamaya Şebnem Korur ile gazeteci Erol Önderoğlu katılırken, Ahmet Nesin ise duruşmaya gelmedi. Duruşma savcısı dava ile ilgili olarak görüşünü açıkladı.

MAHKEME İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Sanıkların belirtilen tarihlerde gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptıklarını, suç konusu yazılarda silahlı terör örgütü PKK/KCK'nin veya alt birliklerinin propagandası mahiyetinde yazılar yer aldığı belirtildi.

Mütalaada, gazetede yer alan bu yazılarla, kişiler ve toplumun suç işlemeye tahrik edildiği ve işlenen suçların da övüldüğü iddia edildi. Savcı, sanıklar Ahmet Nesin, Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu'nun 1 yıl 6 aydan 7 yıl altı aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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