Özgür Gündem davasında üç isme ceza istendi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamaya Şebnem Korur ile gazeteci Erol Önderoğlu katılırken, Ahmet Nesin ise duruşmaya gelmedi. Duruşma savcısı dava ile ilgili olarak görüşünü açıkladı.

MAHKEME İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Sanıkların belirtilen tarihlerde gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptıklarını, suç konusu yazılarda silahlı terör örgütü PKK/KCK'nin veya alt birliklerinin propagandası mahiyetinde yazılar yer aldığı belirtildi.

Mütalaada, gazetede yer alan bu yazılarla, kişiler ve toplumun suç işlemeye tahrik edildiği ve işlenen suçların da övüldüğü iddia edildi. Savcı, sanıklar Ahmet Nesin, Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu'nun 1 yıl 6 aydan 7 yıl altı aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.