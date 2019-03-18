Özhaseki: Anketlerde ilerdeyiz, bunu herkes görecek

AKP’li Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında, Çerkez Dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Özhaseki, anket sonuçları geldikçe keyifli olduklarını belirterek, “İlerideyiz, bunu herkes görecek” dedi.

Özhaseki, program sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

‘NE YAZIK Kİ İNSANLARI SAF ZANNEDİYORLAR’

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın, “Hayatlarında görmedikleri yenilgiyi Ankara’da tadacaklar” sözlerinin hatırlatılması üzerine Özhaseki, şunları söyledi:

“Bizim arkadaşın gittiği partinin bir geleneği var. Bu rakibimiz de oraya gitti, çok çabuk uyum gösterdi. Son seçimde, referandumda hiç değişmez taktik şu; ‘biz acayip öndeyiz, götürüyoruz, karşı taraf mahvoldu’ aynen bu sözler. Seçim günü oluyor, sandıklar açılıyor, gerçekler yüzlerine çarpıyor. Yine değişmeyen bir yalan daha başlıyor. ‘Oylara sahip çıkamadık, biz sahip çıksaydık bir şey olmazdı, oyları çaldırdık’ Allah aşkına yapmayın ya. Bu kadar yalan, garip bir algı operasyonu yapılır mı? Her bir sandıkta 150-200 oy var. Başında 15-20 kişi bekliyor. Ellerinde cep telefonları, kameralar çekiyor, görevliler var, tek tek sayılıyor, memur arkadaşlar yazıyorlar. Bir tek Allah’ın kulu yanlış yaparsa memurluğu mahvolur. Siz bir iki oy için memuriyetinizden olmak ister misiniz? Böyle bir salaklık olur mu? Fakat ne yazık ki insanları saf zannediyorlar. Bunun çok net algı operasyonu olduğunu herkes görüyor. Emin olun Ankara halkı kendilerinden çok daha akıllı, bu numaraları da yemiyor. Herkes bunu bilsin.”

Seçim sonuçlarına ilişkin öngörüsü sorulan Özhaseki, “Anketlere gelince, netiz, keyifliyiz, ilerideyiz. Bunu herkes görecek” diye cevap verdi.

DHA