Son dakika.. Seçimin bombasını Özhaseki patlattı! Bu sözler çok konuşulur…

AKP’li Özhaseki, Altınpark´ta kuaför ve güzellik merkezi esnafıyla bir araya geldi. Programda konuşan Özhaseki, belediye başkanının bir kesim haricinde kimse ile kavgası olmaması gerektiğini belirterek “Kaba tabirle sağcıyla, solcuyla, ortacıyla filan kavgası olmaz belediye başkanının. Belediye başkanının bir tek kavgası olur o bütçede gözü olan hırsızlarla. O hırsızlara hayatı zehir eder. Niye? Çünkü o bütçe beytül mal” dedi.

“BEN SANDIM Kİ, ADAY OLUNCA HERKES PROJE ORTAYA KOYACAK”

Mehmet Özhaseki, belediye başkan adayları arasında 2 tip siyasi anlayış olduğunu, bunlardan birinin eski tip popülist yaklaşım olduğunu belirtti. Özhaseki, “‘Sabah hepinizin kapısına süt bırakacağım, akşamdan çay dağıtacağım, ertesi gün birer tane yağlı ekmek vereceğim’ falan filan. Bunun sonu gelmez ki. Var olanı zaten herkes dağıtır. Bırak süt dağıtmayı, belediyenin bütçesi var, çık sokağa, sıraya dizilsin insanlar, ver parayı kurtul o zaman. Öyle bir hayat yok. Ama demek ki karşılık bulduğunu zannederek hala bunu söylemeye devam edenler var. Hem de Ankara’mızda, emin olun içim yanıyor. Ben sandım ki, aday olunca herkes proje ortaya koyacak. En büyük hayal kırıklığım bu. Ne yazık ki şu ana kadar konuşamadık” dedi.

‘HAZIR PARA HER ZAMAN DAĞILIR GİDER’

Belediye başkanlarının ufkunun olması halinde şehirlerin aydınlık bir geleceği olabileceğini aktaran Özhaseki, “Tersine bir tavır izliyorsanız, ‘süt veririm, sabah da çay dağıtırım, paraları da şöyle düşürürüm, burayı da böyle keserim’ diyorsanız, Allah yardım etsin bu şehre. Bu sadece popülizm, halkı kandırmak olur. Hazır para her zaman dağılır gider; ama şehri geliştirmek, ortadaki pastayı kocaman hale getirmek kolay değil, bilgi, birikim ister. O pasta büyürse herkes alır, nasibine göre işler iyi gider” şeklinde konuştu.

´KENDİNİZİ YENİLEMEK ZORUNDASINIZ´

Ankara’nın avantajlarının açığa çıkarılmadığını söyleyen Özhaseki, “Bu avantajlarımızı kullanarak, ufak dokunuşlarla Ankara’yı bir başka kent yapabilmek mümkün. Onların da formülleri var, dersimize çalıştık biz. Belediye başkanlığım içinde de hep kendimi yenilemeye çalıştım. Bakanlığım döneminde dünyada belediyecilik nereye gidiyor, yenilikler neler birebir takip ettim. Eğer siz kendinizi yenilemezseniz hiçbir makamı işgal etmeyin. Makam size bir şey katar o zaman, rütbeniz yükselmiş olur, aval, aval gezersiniz. Ama hiçbir işe yaramazsınız. Siz oraya bir şey katmak zorundasınız, kendinizi yenilemek durumundasınız” diye konuştu.

DHA