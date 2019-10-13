Özhaseki’den yerel yönetimler yasası açıklaması

Özhaseki, AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığının Samsun’da bir otelde düzenlediği Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, toplantının verimli geçtiğini söyledi.

Toplantıya, 128 belediye başkanının katıldığına işaret eden Özhaseki, “Zor bir coğrafyadayız ve zor bir ülkeyiz. Bu zorluğumuz, gerek jeopolitik

konumumuz gerekse inançlarımızdan kaynaklanıyor. Tarihten üstlendiğimiz misyondan da kaynaklanıyor. Toplantıda bütün belediye başkanı arkadaşlarımız taleplerini iletti. Talepler milyarlarca liralık taleplerdi. Sadece bir ilçemizin yol talebi bile 2 milyar liranın üzerindeydi.” diye konuştu.

“BELEDİYELER BU YASADAN SON DERECE MUTLU OLACAK”

Büyükşehir belediye başkanlarının bazı yetkilerinin kısıtlanmasının beklendiği yeni yerel yönetimler yasasının yılbaşında Meclis’e geleceği açıklayan Özhaseki, şunları kaydetti;

“AK Parti olarak, yerel yönetimlerle ilgili hazırlığımızı yaptık. Ciddi bir yasa hazırlığımız var. Önümüzdeki günlerde, yılbaşına doğru Meclis’e getireceğiz. Belediyeler bu yasadan son derece mutlu olacak. Bu yasa içinde büyükşehir, ilçe belediye ilişkileri, yetki devirleri, Anadolu’daki büyükşehirlerin ve ilçelerin bütçelerinin geliştirilmesi, finansman desteği, sıkıntı olan, eskiden şikayet konusu olan ne kadar belediye mevzuatında mesele varsa hepsini uzunca süre yaptığımız çalışmalarla hazırladık.”

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