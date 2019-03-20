Özhaseki’nin Talas’taki bağevine müşteri çıktı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin mal varlığında gösterdiği Kayseri Talas'taki evi tartışmalara yol açtı. “Bağevi” olarak gösterilen evin lüks bir villa olduğu ortaya çıkarken, evin değerini çok düşük bulan CHP Milletvekili Çetin Arık da “750 bin lira vermeye hazırım” açıklaması yaptı.

MAL VARLIĞINI 14 MART'TA AÇIKLADI

Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş'ın sık sık gündeme getirdiği mal varlığını 14 Mart'ta açıkladı. Buna göre Özhaseki'nin Haseki Tekstil A.Ş.'de yüzde 49 hissesi, Hasekioğlu EvTekstili'nde yüzde 49 hissesi, ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.- ENTAR1'de yüzde 99 hissesi ve Beşler Tekstilde yüzde 6.6 hissesi var. Özhaseki, Kayseri Talas'ta 500 bin lira değerindeki bağevini, Kayseri İnönü Bulvarı'nda 500 bin lira değerinde arsasını ve Kayseri Tavlusun'da 700 bin lira değerindeki evi de beyan etti. Talas'ta bulunan, şehre hâkim ve Valilik Resmi Konutu'nun sağındaki muhteşem villayı Özhaseki'nin bağ evi olarak göstermesi ve 500 bin lira değer biçmesinin duyulması kentte yeni bir tartışma başlattı. Kayseri Yeni Haber Gazetesi'nin sahibi Recep Bulut, bu konuyu köşesinde şöyle gündeme getirdi:

KAYSERİ RAKAMI DUYUNCA ŞAŞIRDI

“Açıklamayı duyan ve bu villanın durumunu bilenler, ‘Allah! Allah! Talas'tan Kayseri'yi en güzel yerden bakan o villanın değeri topu topu 500 bin TL'mi?' diye soruyor.”

CHP Milletvekili Çetin Arık ise sosyal medya üzerinden, “Özhaseki, Talas'taki bağ evine 500 bin TL demiş. Gariban varlık için de yokluk çekmesin, ben 750 bin TL'ye talibim” dedi. Özhaseki'nin , CHP Milletvekili Çetin Arık'ın 750 bin TL'lik teklifine nasıl cevap vereceği Kayseri'de de merak konusu oldu.

Arsayı Beğendik mağazasının sahibi sattı

Talas üzerinden şehre hakim bir noktada bulunan arsa, Beğendik Mağazalar zincirinin sahibi Mehmet Beğendik'e aitti. Arsayı önce Gülkent Konutları'nın projesini de yapan mimar İsmail Ruhlukürkçü satın aldı. Ruhlukürkçü hiçbir masraftan kaçınmadan villayı tamamladı. Villa daha sonra Mehmet Özhaseki tarafından alındı. 750 metrekarelik villayı Mehmet Özhaseki mal beyanında emlak değeri olarak 500 bin TL değer biçti. CHP Milletvekili Çetin Arık'ın villaya 250 bin lira fazla ödeme yaparak almak istemesi Kayseri'nin en çok konuştuğu konu oldu. Yeni Haber Gazetesi'nin de manşeti oldu.