CHP’li Öztrak: Bakan’ın iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız

Öztrak şunları kaydetti:

“Gönül Kırmaya değil gönül yapmaya çalıştık. Kalan 5 gün içinde milletin sesi olmaya devam edeceğiz. Buna karşılık Saray Koalisyonu son derece haksız bir seçim kampanyası yürüttüler. Ülkenin tüm özel medyasını ele geçiren Saray önce dış güçler saldırıyor dediler tutmadı, sonra mutfaktaki yangının sorumluluğunu çiftçiye yüklediler. Sonra vites büyüttü kendilerine oy vermeyeceklere hain demeye başladılar, Saray ve bekçisi milletimize ağır hakaretler ettiler. Yine olmadı bu kez parti liderlerini tehdit etmeye başladılar. AKP Genel Başkanı Genel Başkanımızın uluslararası terörü kınayan sözlerine çarpıtarak meydanlardan servis etti. Genel Başkanımızın idamı istendi. Kurdukları kumpas ellerine yüzleri bulaştı. Seçimi kazandığımızı gördüler ondan sonrasını konuşmaya başladılar. Milletimiz buna da itibar etmedi. Son olarak ‘bu bir halk ayaklanmasıdır’ bildirilerinin basıldığı ve partimizin logosunun da bu bildiriye basıldığını öğrendik. Bununla partimizin uzaktan yakından ilgisi yoktur. Darbeci ağzıyla konuşup milletimizi tehdit etmeye başladılar. Biz halka ve halkımıza güveniyoruz.

Bu seçim sonuçlarını da edepleri ile kabul etsinler. Demokrasinin imkan ve araçlarıyla iktidara gelip şimdi darbeci ağzıyla demokrasimizi tehdit etmeye başladılar. Ama milletimizin en güzel dersi 31 Mart’ta vereceklerini kendileri de gördü. Saraydaki zatın zehirli dile sadece milletimiz arasına nifak sokmakla kalmadı, uluslararası arenada da sorun oldu. Teröristin çektiği katliam görüntülerini seçim meydanlarında dakikalarca gösterdi. 3-5 oy için teröristin propoganndasını yaptı. Atatürk’ün inşa ettiği Çanakkale dostluğunu yerle bir etti. Yeni Zelanda’nın ‘Atatürk’ hatırlatması sonrasında tornistan yaptılar. Yeni Zelanda Başbakanı bu süreçten birlik ile çıkarken, Saraydaki zatın tavrı nedeniyle Türkiye’nin itibari yerle bir edilmek istendi.

Dövizin, faizin ateşi yine çıkmaya başladı. Provokatif eylemlere girenler bedelini öder diye bağırıyorlar. Oysa provokatör arıyorsanız uzağa bakmaya gerek yok. Damat bakan bir süredir yoktu rahattık. Geçen hafta çıktı konuştu, piyasalar döviz hesaplarına gelen vergi ve rezervlerde erimenin üzerine gelen bu konuşmayla yine tedirgin edildi. Provokatör aranıyorsa yanı başındaki damada bakacak.

Neden bu kadar etkileniyor? Çünkü gereken önlemler alınmadı. Pansuman tedbirler bir yere götürmez. 24 Haziran’dan önce yetkiyi verin dolarla nasıl mücadele edeceğimizi görün dediniz, yapılanlar ortada. Neyinize güveniyorsunuz da ekonomiyi bu kadar borca batırıp, rezervleri tükettikten sonra yatırımcıyı kaçırmaya çalışıyorsunuz.

Adalet Bakanı’nın bugün söylediği iddialarla ilgili olarak arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklardır ve tazminat davası açacaktır. Artık yeter. Maalesef bu seçim sürecinde yapılanlar ülkeyi düze çıkaracak kadroların bunu yapacak güvenirlikten giderek uzaklaştığını ortaya koyuyor.

Büyük bir miting yapıp yapmayacağımız netliğe kavuşmuş değil, ihtiyaç duyulursa yaparız. Yapılması gereken ortaya çıkacak seçim sonuçlarını olgunlukla kabil edilmesidir.

2.5 milyon kişiye istihdam yaratmak ulaşılamayacak hedeftir. Bunu damat beyin ağzından duyduk sonra kayınpeder de bunu tekrarladı. Bizi Rifat Hisarcıklıoğlu yanılttı diyorlar, işsizlik rakamları ortada. Bu seçim bal gibi ders verme seçimidir. Taahüt ortada. 24 Haziran’da bu kardeşinize oy verin dövizle nasıl baş edilir dediler mi demediler mi? Durum ortada. Bundan kaçış yok millet bir ders verecektir.”