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Öztrak: Ülkemiz demokrasisine verilen hasar giderek büyümektedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nin Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili kararını ertelemesine dair açıklamada bulundu. Öztrak, "Alınan bu erteleme kararıyla, ülkemiz demokrasisine ve hukuk devletine verilen hasar giderek büyümektedir" dedi.

19:51 -
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Öztrak: Ülkemiz demokrasisine verilen hasar giderek büyümektedir

YSK, AKP’nin İstanbul Büyükçekmece için seçimin yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itiraz konusundaki toplantısını erteledi. Alınan bu karara CHP’den ilk cevap geldi.

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Yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti  Sözcüsü Faik Öztrak, “YSK tarafından alınan bu karar, Kurulun ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir. İktidar, sandıkta kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini masada çalabilmek için bir kumpas planını uygulamaktadır. Bu erteleme kararı, söz konusu kumpas dosyasının tamamlaması için iktidara zaman kazandırmayı amaçlamaktadır. Alınan bu erteleme kararıyla, ülkemiz demokrasisine ve hukuk devletine verilen hasar giderek büyümektedir” ifadelerini kullandı.  AA

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