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PA’dan açıklama geldi mi? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sonuçları için bekleyişini sürdüren adaylar mülakatlar için yapılacak açıklamayı bekliyor. Polis Akademisi'nden henüz bir mülakat sonuçları açıklaması yapılmış değil. Bekçi adaylarının bekleyişi devam ediyor. Peki bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

08:31 -
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PA’dan açıklama geldi mi? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının ardından yeterli görünen adaylar bir de fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulmuştu. Ardından da adaylar mülakata yani sözlü sınava tabi tutuldu. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen belli olmayan bekçilik mülakat sonuçları için henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi Başkanlığı tarafından herhangi resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili bilgiler netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

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