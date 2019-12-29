PAEM sonuçları açıkladı! İşte komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları sorgulama ekranı…

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi PAEM Müdürlüğüne 1800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 2000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi “http://www.pa.edu.tr” üzerinden duyuruldu. PAEM komiser yardımcısı sınav sonuçları Polis Akademisi resmi sitesi pa.edu.tr’den saat 01.00 sularında adayların erişimine açıldı.

PAEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numarası ile e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Yapılan açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca tebliğ niteliğinde olurken sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve yazılı tebligat yapılmayacak. Adaylar intibak eğitimi kayıt işlemleri ile ilgili yapılacak diğer duyuruları Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden takip edebilecek.

PAEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA