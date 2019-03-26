Bakan Pakdemirli meydandan muhalefete ‘adiler’ dedi | Son dakika haberleri

Amasya’da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli meydanda seçmenlerine seslenirken muhalefete yönelik, “Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz?” ifadesini kullandı. Pakdemirli’nin sözleri partililer tarafından alkışlandı.

Bir çok vatandaş bir bakan vatandaşına meydanlardan ‘adi’ diyebilir mi sorusunu sordu. Pakemirli’nin bu sözlerine kısa sürede sosyal medyadan binlerce tepki geldi.

Atalarımız pek güzel söylemiş: Üslub-u beyan, ayniyle insan.

Bu zırvaya yanıt vermeye bile değmez.

Milletimiz bu seviyesiz dile hak ettiği cevabı 31 Mart’ta sandıkta en güzel şekilde verecektir.https://t.co/nvGp0VFJaQ — Faik Öztrak (@faikoztrak) 26 Mart 2019

TDK’ya göre ‘Adi’ ne anlama geliyor?

1. sıfat Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan.

2. Aşağılık, alçak

3. Bayağı