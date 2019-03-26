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Bakan Pakdemirli meydandan muhalefete ‘adiler’ dedi | Son dakika haberleri

31 Mart 2019 yerel seçimlerine 5 gün kala siyasetin tansiyonu da yükselmeyi sürdürüyor. Meydanlarda sarf edilen hakarete varan hitaplara son 'olumsuz' örnek Tarım Bakanı Pakdemirli'den geldi. Muhalefete yüklenen Pakdemirli vatandaşlara "Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz?" diye sordu.

11:23 -
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Amasya’da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli meydanda seçmenlerine seslenirken muhalefete yönelik, “Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz?” ifadesini kullandı. Pakdemirli’nin sözleri partililer tarafından alkışlandı.

Bir çok vatandaş bir bakan vatandaşına meydanlardan ‘adi’ diyebilir mi sorusunu sordu. Pakemirli’nin bu sözlerine kısa sürede sosyal medyadan binlerce tepki geldi.

TDK’ya göre ‘Adi’ ne anlama geliyor?

1. sıfat Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan.

2. Aşağılık, alçak

3. Bayağı

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Son güncelleme: android-time 11:59 26.03.2019
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