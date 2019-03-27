Pakdemirli: Miting alanında ‘Ben PKK’lıyım’ diyene söyledim

Pakdemirli yazılı bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

“Taşova’da yaptığım konuşmanın bütününe bakıldığında, yerel yönetimlerin önemine vurgu yaparken belediyelerden gelen taleplere de hassasiyetle yaklaşıp, çözüm için çalıştığımızı belirttim. Bu kapsamda, Bakanlık görevine başladığım zaman, ilk İzmir ziyaretimde, Belediye Başkanına da aynı hassasiyeti ilettiğimi ancak geri dönüş olmadığını ifade ettim.

Konuşmam sırasında miting alanına gelen bir kişinin ‘Ben PKK’lıyım’ diye provokasyon yapması (konuşmanın bütününe bakıldığında görülecektir) ve son dönemde kamuoyuna da yansıyan, bazı partilerin listelerinde terör örgütü bağlantılı çok sayıda kişinin yer aldığının ortaya çıkması üzerine, ‘Bu adilere dersini sandıkta verecek misiniz?’ diye seslendim.”

Pakdemirli, konuşmasının bütünü yerine sadece belirli bir kısmının alınıp, kimi yayın gruplarında bir algı oluşturulmaya çalışıldığını üzülerek gördüğünü belirterek, “Bu vatana sevdalı ve terör belasından yüreği yanmış biri olarak, ifadelerimin terör örgütü bağlantılı kişilere yönelik olduğunu, ne muhalif partileri ne de onların seçmenlerini hedef almadığımı özellikle belirtmek istiyorum. Söz konusu haber ve paylaşımlarda yer alan mesnetsiz ifadeleri kınıyor, bu konuda gerekli hukuki süreci başlatacağımı da dile getirmek istiyorum.”