Palamut diye satıyorlar ama onun adı tombik!

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle 1 Eylül’de başlayan balık sezonunda balıkçılar, ağlarda palamut göremedi.

En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan, fiyat/porsiyon kıstasıyla halk arasında ‘fakir pirzolası’ olarak adlandırılan palamudun azlığını fırsat bilen balıkçılar vatandaşı aldatıyor. Palamuda benzeyen torik ve tombik balıklarını ‘palamut’ etiketiyle satıyorlar.

DİŞİ OLMAYAN BALIK PALAMUT DEĞİLDİR

Palamudu tombik ya da torikten ayırmak çok da zor değil:

* İlk olarak balığın dişlerine bakılması gerekiyor. Palamudun dişleri vardır ancak tombiğin dişleri yoktur. Dişi olmayan balık, palamut değildir.

* Palamudun yüzeyinde çizgiler varken, tombik beneklidir. Buradan da iki balık arasındaki fark rahatlıkla anlaşılabilir.

* Aldığınız balığı ‘takoz’ biçiminde kestirin. Balık kesildikten sonra eti beyaz ise o palamuttur. Tombik ve toriğin eti siyah olur ve genellikle lakerda yapımında kullanılır. (DHA)



