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Kocaeli’den son dakika: Palu ailesi olayında flaş gelişme! Kemik parçaları bulundu!

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi olayında flaş gelişmeler yaşandı. Kayıp olan ailenin kızı Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin cesedinin bulunması için Kocaeli'de yapılan kazı çalışmasında kemik parçalarına ulaşıldı. Bu anlar canlı yayınında ekrana getirildi.

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Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi olayında flaş gelişmeler yaşandı. Kayıp olan ailenin kızı Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin cesedinin bulunması için Kocaeli'de yapılan kazı çalışmasında kemik parçalarına ulaşıldı. Bu anlar canlı yayınında ekrana getirildi.

‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ ile gündeme gelen Palu ailesi ile ortaya atılan iddialar kan donduruyor. Ailenin damadı Tuncel Ustael etrafında dönen cinayet, tecavüz  ve işkence iddiaları henüz açıklığa kavuşmamışken olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Tecavüz ve işkence sonucu yaşamını yitirdiği düşünülen ve 2008 yılından bu yana kayıp olan Meryem Tahnal ve kızı Melike’nin cesedinin bulunması için Kocaeli’de kaybolduğu yerde kazı çalışması başlatılmıştı.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Bugün sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda toprak altından kemik parçası çıktı. Yaklaşık 2 dönümlük alan içinde devam eden çalışmalar sırasında bulunan kemik parçasının olduğu alanda kazılar yoğunlaştırıldı. Bulunan kemik, polis ekiplerince inceleme yapılması için kazı alanından çıkarıldı.

BAKANLIK EL KOYDU

Olayın toplumda infial yaratmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olaya müdahil oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Palu ailesi hakkında sağlık tedbirleri alınacağı ve ailenin damadı Tuncel Ustael hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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Son güncelleme: android-time 14:5907.01.2019
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