Palu Ailesi olayında gelişmeler bitmiyor: İtiraf etmişler!

Palu Ailesi gündemi meşgul etmeye devam ederken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Palu Ailesi olayının derinleşmesine yol açan kazıda bulunan kemiklere yenisi eklendi. İtiraf konusu da ortaya çıktı. Anlı, Palu ailesinin, Meryem ve Melike Tanhal’ın öldüklerini ve kendileri tarafından gömüldüğünü itiraf ettiklerini belirtti. İşte detaylar...

Palu Ailesi hakkında gelişmeler sürüyor… Geçtiğimiz gün Palu Ailesinden 6 kişi tutuklanmıştı. Son olarak Tuncer Ustael’in iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nin arama yaptığı yerde kemik parçası bulundu. Müge Anlı ise sunuculuğunu yaptığı Tatlı Sert programında, ailenin, kayıp olarak aranan Meryem ve Melike Tanhal'ın öldüğünü itiraf ettiklerini ancak nasıl öldüklerine dair farklı ifadeler verdiklerini söyledi.

İTİRAF MI ETTİLER?

Müge Anlı, 5 yıl önce kapanan soruşturma dosyasının, yaptıkları yayınların ihbar kabul edilmesi üzerine yeniden açıldığını hatırlattı.

Anlı, Palu ailesinin, Meryem ve Melike Tanhal'ın öldüklerini ve kendileri tarafından gömüldüğünü itiraf ettiklerini belirtti.

Ancak Anlı'ya göre aile, Meryem ve Melike Tanhal'ın nasıl öldüğüne dair farklı ifadeler verdi.

Resmi makamlardan ise bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

PALU AİLESİNDEN SADECE 1 KİŞİ TAHLİYE OLDU!

Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu, ailesinin damadı Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu serbest bırakılırken diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.