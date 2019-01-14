Palu Ailesi olayında son durum: Sadece 1’i serbest kaldı!

Palu Ailesi olayı Türkiye'de en çok konuşulan olaylar arasına girdi. Geçtiğimiz hafta Palu Ailesi'nin Kocaeli'ndeki evinde ve canlı yayında gözaltılar olmuştu. Dün akşam gelen son bilgiye göre 7 kişilik Palu ailesinden 6'sı tutuklandı. Palu Ailesi olayında, damat Tuncer Ustael'in, Meryem Tanhal'ın öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine soruşturma yeniden başlatıldı. İşte Palu Ailesi olayında son durum...

Kamuoyunda ‘Palu Ailesi’ olarak bilinen Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal’ın bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aile üyelerinden 6’sı tutuklandı. Körfez Başsavcılığı, Palu ailesi fertleri için Meryem ve Melike Tahnal'ın öldürülerek gömülmesi olayı hakkında aile hakkında ‘kasten adam öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarttı. Çıkartılan karar üzerine harekete geçen Kocaeli Cinayet Büro ekipleri, Palu ailesi fertlerini gözaltına aldı. 1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu, ailesinin damadı Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu serbest bırakılırken diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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