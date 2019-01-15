Bir kemik parçası daha bulundu! Palu Ailesi olayında son gelişmeler…

Palu Ailesi olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz gün Palu Ailesinden 6 kişi tutuklanmıştı. Son olarak Tuncer Ustael'in iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin arama yaptığı yerde kemik parçası bulundu. Öte yandan Müge Anlı, Palu Ailesinin Meryem ve Melike Tanhal'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi.

Palu Ailesi’nin damadı Tuncer Ustael’in tarif ettiği yerde, bir kemik parçası daha bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerince alınan kemik parçasının, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.Öte yandan 7 Ocak’taki çalışmalarda da bir kemik parçasına rastlanmıştı. İşte Palu Ailesi olayında son gelişmeler…



1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu, ailesinin damadı Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu serbest bırakılırken diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANLI: PALU AİLESİ İTİRAF ETTİ

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Palu ailesi soruşturmasında tutuklanan 6 isimden biri damat Tuncer Ustael’in, kayıp Meryem Tanhal’ın oğlu ile kendi 2 çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini açıkladı. Müge Anlı ise sunuculuğunu yaptığı Tatlı Sert programında, ailenin, kayıp olarak aranan Meryem ve Melike Tanhal’ın öldüğünü itiraf ettiklerini ancak nasıl öldüklerine dair farklı ifadeler verdiklerini söyledi.

Müge Anlı, 5 yıl önce kapanan soruşturma dosyasının, yaptıkları yayınların ihbar kabul edilmesi üzerine yeniden açıldığını hatırlattı.

Anlı, Palu ailesinin, Meryem ve Melike Tanhal’ın öldüklerini ve kendileri tarafından gömüldüğünü itiraf ettiklerini belirtti.

Ancak Anlı’ya göre aile, Meryem ve Melike Tanhal’ın nasıl öldüğüne dair farklı ifadeler verdi.

Resmi makamlardan ise bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.